Colombo Volley Genova, Kaua Felicissimo e Simone Giuliano rinforzi per l’Under 19

Genova. Kaua Felicissimo e Simone Giuliano, entrambi classe 2003, giocheranno la prossima stagione con la Colombo il campionato Under 19 maschile.

Entrambi quest’anno seguiranno un percorso tecnico differente, a livello di prime squadre. Kaua, per motivi di tesseramento, essendo di origine brasiliana, giocherà con la formazione di Serie C maschile, mentre Simone andrà in prestito al Santa Sabina con Fossati, Tulipiero e altri compagni.

