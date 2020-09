Crollo della torre piloti, oggi la sentenza del processo sulla costruzione

E’ attesa per oggi in giornata la sentenza del processo sulla collocazione della torre piloti crollata il 7 maggio 2013 per l’urto della Jolly Nero provocando la morte di nove persone. L’udienza è fissata alle 12.30, poi la corte si riunirà in camera di consiglio. Il processo si svolger al modulo 5 dei magazzini del Cotone vista l’inutilizzabilità dell’aula magna del tribunale di Genova a causa del Covid.

Gli imputati sono ex progettisti, datori di lavoro e dirigenti che approvarono il progetto della torre. A luglio il pm Walter Cotugno aveva chiesto la condanna a cinque anni per l’ammiraglio Felicio Angrisano, ex comandante della Capitaneria di porto di Genova ed ex comandante generale della Capitanerie. Si tratta della richiesta più alta rispetto a quelle per le altre 10 persone imputate.

