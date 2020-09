E’ già in azione il nuovo maggiore della Compagnia Carabinieri di Savona Fabio Truddaiu

Savona. E’ giunto pochi giorni fa nel territorio savonese, dopo aver lavorato per diversi anni al Comando Legione di Genova dove si è occupato di logistica, sicurezza sul lavoro, di attività non prettamente operative, il nuovo maggiore Fabio Truddaiu, comandante di Compagnia dei Carabinieri di Savona, che in questi anni sostituirà Dario Ragusa.

Dopo la sua attività nel casertano e in Toscana, il 44enne Truddaiu giunge nella Città della Torretta con grande soddisfazioni: “Ho delle aspettative molto buone per questo territorio – commenta il neo-maggiore – Siamo in una realtà dove sarà possibile lavorare nel modo giusto e ottenendo anche dei risultati molto buoni come dimostrano le ultime attività compiute dai nuovi colleghi della Compagnia di Savona che ha avuto un epilogo davvero ottimo”.

