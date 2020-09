Forno crematorio a San Biagio, Bucci agli abitanti: “Valuteremo anche altri siti”

Genova. Un impegno del sindaco di Genova Marco Bucci a valutare altri siti alternativi al cimitero della Biacca per la realizzazione del forno crematorio che dovrà supportare quello di Staglieno, non più in grado di rispondere al crescita costante di richieste di cremazioni. E’ quanto emerso dall’incontro che questo pomeriggio il sindaco di Genova ha avuto con una delegazione degli abitanti del quartiere di San Biagio.

L’incontro a cui hanno partecipato anche gli assessori Giorgio Viale e Matteo Campora, è durato una mezz’ora. Gli abitanti hanno spiegato al sindaco le ragioni del loro no al forno – ci sono state già due assemblee di quartiere con la raccolta di centinaia di firme – e il Comune si è impegnato a fare ulteriori approfondimenti per rivedersi tra qualche settimana.

