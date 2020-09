Giorgia Meloni a Genova: “Fanno terrorismo sul Covid perché non vogliono che andiate a votare”

Genova. “Questo terrorismo che si sta facendo sulla faccenda del Covid, secondo me per spaventare le persone perché non vadano a votare, non lo dovete prendere in considerazione. Andiamo a votare, non abbiate paura”.

Nella settimana dei big per la chiusura della campagna elettorale per le regionali anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, è arrivata a sostenere la candidatura di Giovanni Toti. Molta calca, tante bandiere e poche distanze all’evento clou che ha fatto registrare il pienone nello stabilimento di corso Italia scelto per il comizio. Presenti anche il sindaco Marco Bucci, il senatore Ignazio La Russa e tutti i vertici locali del partito.

