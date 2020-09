Gli effetti dello smart working: come potrebbero cambiare stili, tempi e luoghi delle nostre vite

Smart working: ripensare le nostre coordinate di vita quotidiana

Se è vero che, come accade talvolta per le grandi tragedie dell’umanità, il lockdown ha pure generato importanti opportunità di progresso, l’adozione forzata dello smart working rappresenta senz’altro una delle occasioni più importanti di cambiamento destinata a rivoluzionare non solo l’organizzazione e le modalità del lavoro ma anche, più in generale, le nostre coordinate quotidiane di vita: abitazione, famiglia, azienda, ufficio, mobilità, connettività. Ridefinendo radicalmente gli stili di vita delle persone e l’assetto urbanistico di città e territori, a favore della qualità della vita e dell’ambiente.

Le resistenze al cambiamento

Non c’è dubbio che, terminato il lockdown ed acquisiti ‘sul campo’, al netto delle problematiche ancora aperte, da buona parte delle aziende e dei lavoratori gli ormai noti vantaggi del ‘lavoro da casa’ (produttività, economicità, responsabilizzazione), il fenomeno rischia di tornare nell’alveo della straordinarietà a causa della percezione di una riduzione del pericolo sanitario e soprattutto di una visione conservatrice che ancora attanaglia le politiche di gestione del personale. Per molti dirigenti e titolari di attività infatti rimane irrinunciabile esercitare un controllo visivo sull’attività dei dipendenti e, inoltre, l’adozione di compiute modalità ‘smart’ implica la necessità di un radicale ripensamento dell’organizzazione del lavoro: una esigenza, quest’ultima, che impatta frontalmente le ‘zone di comfort’ che notoriamente ostacolano i cambiamenti operativi.

