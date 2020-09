Jan Casella (Sansa Presidente): “La mia una candidatura comprensoriale. Primo impegno, stoppare privatizzazione degli ospedali”

Liguria. Un giovane, almeno sulla carta di identità, ma non certo politicamente (si occupa di politica ormai da 15 anni), da tutti conosciuti come “il ragazzo di Alassio”, ma che non vede l’ora di scrollarsi di dosso questa “etichetta”, fuori dai campanilismi, per “rappresentare tutta la provincia e, in particolare, il comprensorio albenganese e il suo entroterra unico e meraviglioso”. Infine, idee ed un impegno chiaro, il primo, imprescindibile: “Stoppare la privatizzazione degli ospedali”.

Si tratta del candidato alle elezioni Regionali 2020, con la lista “Sansa Presidente”, Jan Casella, che, ai microfoni di IVG.it, ha esordito così: “Mi fa sorridere quanto mi etichettano come giovane. Concedetemi una battuta, seppur vero che ho 31 anni, mi occupo di cosa pubblica e di politica ormai da quasi 15. Alla mie età, spesso, negli altri Paesi si ricoprono ruoli di Governo o si gestiscono aziende anche importanti. Ecco, mi candido proprio perché ho visto troppi giovani, tra cui anche tanti amici, andare via per cercare lavoro e per farsi una famiglia altrove”.

... » Leggi tutto