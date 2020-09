La Russa bacchetta Bucci: “Piste ciclabili troppo invasive, ho visto due bici e 100 auto in coda”

Genova. Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e storico volto della destra italiana, bacchetta il sindaco Marco Bucci sulle piste ciclabili. Succede a margine dell’evento conclusivo della campagna elettorale di Fratelli d’Italia per le regionali, prima dell’arrivo della leader Giorgia Meloni che ha tenuto il comizio davanti a decine di militanti.

“Vorrei chiedere al sindaco di rivedere queste piste ciclabili così invasive. Ci vogliono, è giusto che ci siano, ma ho visto due biciclette passare e 100 macchine in coda a due chilometri all’ora”, ha lamentato La Russa dopo essere rimasto a sua volta in coda per raggiungere la location dell’evento in corso Italia.

