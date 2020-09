Maurizio Blasa sarà il nuovo capitano del nucleo investigativo della Compagnia Carabinieri di Savona: ecco il suo profilo

Savona. Arriva da Catania il nuovo capitano del nucleo investigativo della Compagnia Carabinieri di Savona che sostituirà il precedente capitano Alberto Azara.

Dopo le esperienze nel sud Italia nel nucleo investigativo di Catania e aver prestato servizio al comando del nucleo operativo di Taurianova (in provincia di Reggio Calabria) per 6 anni, il capitano Maurizio Blasa giunge in territorio savonese per presidiare zone e affrontare problematiche riguardanti infiltrazioni mafiose di cosche calabresi che si sono verificate anche all’interno della nostra provincia.

