Nella scuola genovese diventata un caso sono arrivati i banchi monoposto

Genova. Questa mattina ancora niente banchi per alcuni degli alunni della scuola primaria Maria Mazzini di Castelletto, a Genova, ma poco dopo l’ultima campanella, intorno all’ora di pranzo, il bastimento tanto atteso è arrivato.

250 banchi monoposto, ordinati da settimane, sono stati consegnati all’istituto dove ieri mattina, in occasione del primo giorno di scuola, una maestra aveva scattato una foto con gli alunni di una sezione impegnati a scrivere in ginocchio utilizzando le sedie come banchi.

