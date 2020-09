Ponente Forever, l’operazione dell’Arma contro la ‘ndrangheta nell’Imperiese. Gli arrestati

Genova. Tredici ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettanti soggetti in Italia, 33 in Francia. Sequestri patrimoniali per 900mila euro. E’ il bilancio della maxi operazione contro la ‘ndrangheta conclusasi stamani che ha visto protagonisti i carabinieri del R.o.s. e del comando provinciale di Imperia, che hanno lavorato insieme ai colleghi della Gendarmerie Nationale di Marsiglia e Parigi.

