Porro e Zoratti star del volley Under 18 campione d’Europa

Genova. La nazionale italiana under 18 ha conquistato il titolo europeo di pallavolo: l’alloro continentale mancava all’Italia da ventitrè anni. Tra i protagonisti anche Luca Porro e Marco Zoratti, che militano nella Colombo volley; in panchina, tra i tecnici, un altro genovese, Luca Leoni.

Dopo un percorso non sempre facile, basti pensare alla semifinale con la Polonia chiusa solo al tie break, con la Repubblica ceca è stato quasi facile, con un netto 3-0. Proprio la Polonia ha conquistato poi la terza posizione, superando per 3-1 la Bulgaria. La gara italiana è partita bene, ma con un set davvero equilibrato: 25-23 il finale, che consegna il vantaggio all’Italia. Secondo e terzo set, poi, in allungo per gli azzurri, che prendono confidenza, consolidano il gioco e capiscono che il traguardo è a un passo; 25-16 e 25-18 i parziali, che si chiudono con la festa italiana.

