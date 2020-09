Rimessa filobus a Quarto, Comune va avanti con la progettazione. Residenti: “Pronti a incatenarci”

Genova. Ottenuti da Roma i fondi per la realizzazione della nuova linea filobus, il Comune di Genova è intenzionato a stringere i tempi sulla realizzazione della rimessa in via delle Campanule a Quarto, portando avanti la progettazione della nuova struttura, aprendo al contempo dei tavoli tecnici condivisi con la popolazione residente. Ma i cittadini non ci stanno e si preparano alla protesta: “Siamo pronti alla mobilitazione, ci incateneremo alle recinzioni se sarà necessario“.

Questa in estrema sintesi il resoconto della riunione tenutasi ieri pomeriggio a Quarto, tra i rappresentanti del municipio e i cittadini, per discutere sul nuovo capitolo di una vicenda già divenuta bollente nei mesi scorsi, con la presentazione del “disegno” della nuova rimessa che cancellerebbe i giardini 8 marzo e le aree comuni del fondo della vallata del Castagna, sulle alture di Quarto (Lo avevamo raccontato QUI).

