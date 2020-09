Rimessa filobus a Quarto, Pd e Lista Crivello: “La giunta venga in municipio a illustrare il progetto”

Genova. Una convocazione urgente della Commissione municipale del Levante per ottenere ogni dettaglio circa la realizzazione del progetto di rimessa per i filobus che la giunta Bucci vuole realizzare nell’area di via delle Campanule a Quarto.

L’ha chiesta oggi il Gruppo consiliare del PD in Municipio insieme ai colleghi di Lista Crivello, dopo l’assemblea pubblica di ieri da cui i residenti e il loro Comitato sono usciti del tutto contrariati rispetto a una decisione dell’amministrazione che cancella anni di impegno e di lavoro per migliorare la zona e la vivibilità degli abitanti e che soprattutto non è stata condivisa col territorio.

