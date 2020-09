Samantha De Stefano, mai arrendersi: dalle difficoltà della vita al trionfo nella durissima Aquaticrunner

Savona. Nell’ambientazione affascinante e selvaggia della laguna con partenza da Grado e arrivo a Lignano Sabbiadoro si è svolta la settima edizione dell’Aquaticrunner, campionato italiano SwimRun, che ha assegnato i titoli tricolori Csen della specialità Solo.

In campo femminile, a tagliare il traguardo per prima è stata la savonese Samantha De Stefano che ha coperto i 33 chilometri (6,3 a nuoto e 25,7 di corsa) in 3 ore 10’59” riuscendo a precedere nettamente due atlete esperte dell’evento quali Adelaide Cappellini e Daniela Calvino. “Sono felicissima di questa vittoria, ce l’ho messa tutta, ho fatto tanta fatica e sono riuscita a prendermi questo successo che desideravo con tutta me stessa“. sono state le prime parole di Samantha dopo aver tagliato il traguardo.

