Savona, l’Arma dei Carabinieri si arricchisce di un nuovo tenente colonnello: ecco chi è Paolo Belgi

Savona. E’ stato nominato oggi il nuovo tenente colonnello al comando del reparto operativo di Savona. Paolo Belgi proviene dal nucleo investigativo di Milano, sezione droga, nel quale è rimasto per cinque anni, mentre in precedenza ha comandato il Nas Carabinieri sempre a Milano, dopo l’esperienza ad Alessandria.

“Sono felicissimo di assumere questo nuovo comando – commenta il nuovo membro savonese del Comando dei Carabinieri, che sostituirà Alessandro Ciuffolini – Per me è molto stimolante lavorare in una realtà come Savona e provincia e sono sicuro riusciremo a ottenere grandi soddisfazioni. In questi giorni mi sto confrontando con i colleghi savonesi per scoprire le caratteristiche di questa provincia, una realtà con una qualità della vita molto buona, con criticità che andranno a essere affrontate di volta in volta”.

