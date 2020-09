Genova. Nuovo innesto per il Basket Pegli per la squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie C Silver.

Alberto Porcu, classe 2003, proviene dalla Sardegna: alto più di due metri, milita nelle ultime due stagioni nell’Esperia Cagliari (Under 18 Gold e Serie C Silver), affronta il Trofeo delle Regioni con la sua regione d’appartenenza.

