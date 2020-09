Coronavirus, assalto al Gaslini per i tamponi delle scuole: “Pronti a processarne 280 al giorno”

Genova. Cinquanta tamponi in meno di due ore nel terzo giorno di apertura al pubblico. Mentre arriva la notizia del primo caso di Covid in un asilo di Genova, il trend di crescita esponenziale rende l’idea di quanto il nuovo centro allestito all’ospedale Gaslini nei prossimi mesi sarà un punto di passaggio obbligato per centinaia di bambini e ragazzi residenti a Genova e dintorni – ma anche insegnanti e genitori – che dovranno verificare se sono positivi o meno al coronavirus in base alla prescrizione di un pediatra o di un medico di famiglia.

La tensostruttura è stata allestita in un grande piazzale davanti all’ingresso dell’ospedale di giorno, in corrispondenza dell’accesso nord dell’istituto in via Redipuglia. Per consentire l’accesso ad auto e moto in modalità drive through è stato necessario abbattere qualche muretto e ripensare l’intera organizzazione dell’area. Manca ancora qualche elemento di segnaletica sull’asfalto, ma il centro tamponi è completamente operativo ed è già entrato a regime con orario 8-16 dal lunedì al venerdì e 8-12 al sabato.

... » Leggi tutto