Falcidia: “Scelte ideologiche a discapito del quartiere per spartirsi qualche poltrona”

“Il Movimento5stelle ha rinnegato l’accordo politico stabilito nel 2018 per interessi personali e spartirsi qualche poltroncina con gli alleati governativi del Partito Democratico. Non riuscendo a vincere nelle urne, sapendo di perdere di nuovo la sfida con il centrodestra alle elezioni regionali, hanno deciso di avviare un gioco di palazzo alla vigilia dell’arrivo di Matteo Salvini a Sampierdarena”, così Renato Falcidia, presidente del municipio Centro Ovest, risponde alla mozione di sfiducia presentata da centrosinistra e M5s.

“Il tutto per nascondere il continuo fallimento e le continue bocciature da parte degli elettori. Dispiace che le minoranze abbiano deciso di rinnegare le cose buone fatte fino adesso nel quartiere: cito ad esempio le nuove aperture degli ecopunti Amiu in piazza Vittorio Veneto e via d’Aste, la riqualificazione urbanistica delle piazze Barabino, Modena e Vittorio Veneto, le cancellate di piazza Settembrini, la riqualificazione dell’antica creuza di salita San Francesco da Paola, quella di via Asilo Garbarino, e ancora gli interventi massicci alle scarpate verdi in via Bologna”, elenca Falcidia.

