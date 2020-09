I lavoratori di Tpl Linea annunciano battaglia: “Affidamento in house per migliorare le nostre condizioni e il servizio”

Savona. “L’azienda è alle prese con un altro cambiamento gestionale con nuovi dirigenti che mettono ancora una volta in discussione le nostre condizioni di lavoro”. Questa la presa di posizione dei lavoratori di Tpl Linea.

“La lotta che abbiamo fatto per non regalare ai privati l’azienda ha avuto successo, ma ora è indispensabile che azienda ed enti proprietari non riversino tutti i problemi sui lavoratori come sino ad ora accaduto. L’affidamento in house deve essere il punto di partenza per la riorganizzazione del lavoro, che ad oggi oltre ad essere insufficientemente retribuito è spesso svolto in precarie condizioni per quanto riguarda autobus, turni, tempi di lavoro, e sicurezza”.

