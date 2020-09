Il caos sui bus, Tpl impreparata: le colpe della sindaca Caprioglio

Savona. In assenza di altre informazioni, rimbalza ancora l’implacabile fotografia del trasporto pubblico che ci è arrivata ieri dai lettori di IVG (leggi qui: grazie, continuate a farlo), che crediamo non possa essere cambiata di molto in un solo giorno. Il racconto di una situazione difficile, che difficile era già prima della riapertura delle scuole.

In sostanza: bus stracolmi, distanziamento difficile. Su un bus ci stanno una ventina di persone sedute, più alcuni in piedi. Per rimediare ci vorrebbero corse bis, ter, quater: poi il latino ci fa difetto e comunque non crediamo che Tpl, senza alcuna colpa, abbia i mezzi per migliorare in fretta la situazione, senza contare che far viaggiare la gente in quelle condizioni significa assumersi precise responsabilità.

