Il mio primo giorno di scuola, tra paure e messaggi d’amore sulle mascherine

OGGI PARLO IO.

Quante volte sono finita inconsapevolmente sulle pagine di questa rubrica?

Zoe, e la sua adolescenza, e la visione di una mamma un po’ strana che vi racconta sempre tutto di noi.

Credo volesse parlarvi anche di questo: del primo giorno di scuola. Non un primo giorno di scuola qualunque, ma IL primo giorno di scuola per eccellenza, e oggi, 14 settembre 2020, ho deciso che ve lo racconto io.

Dopo mesi e mesi di didattica a distanza, e di giornate passate davanti a quel benedetto (ma spesso maledetto, ma spesso altri aggettivi che non credo si possano scrivere su IVG) computer, il quale si bloccava ogni secondo congelando la faccia dei professori in espressioni comiche, e rendendo le loro parole confuse e inutili, finalmente (devo ancora decidere se finalmente o purtroppo, o un altro avverbio che non credo possa essere scritto su IVG) oggi abbiamo riappoggiato il sedere su quelle scomodissime sedie di legno, e abbiamo potuto stravaccarci di nuovo sui banchi.

