Imperia. I vigili del fuoco stanno intervenendo in zona Cave, a Imperia, per un incendio che interesserebbe anche un uliveto. Le fiamme lambiscono anche alcune abitazioni.

Non è ancora definita l’entità del rogo: a seconda dell’estensione dell’incendio potrebbe essere richiesto l’intervento dell’elicottero o del canadair a dar supporto alle squadre a terra.

