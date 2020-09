Municipio Centro Ovest, mozione di sfiducia dell’opposizione al presidente Falcidia

Genova. I partiti di opposizione nel consiglio municipale del Centro Ovest hanno presentato un documento con cui chiedono di convocare al più presto una seduta di consiglio nella quale discutere una mozione di sfiducia nei confronti del presidente Renato Falcidia.

A firmare il documento anche i consiglieri del Movimento 5 Stelle che, nel 2018 – al tempo al governo nazionale c’era il sodalizio gialloverde – avevano sostanzialmente firmato un patto di non belligeranza per permettere di uscire dallo stallo che non permetteva di arrivare alla formazione di una maggioranza.

