Pastorino (Linea Condivisa): “Alisa consenta agli ospiti di centri per minori di andare a scuola in autonomia”

Genova. Alisa permetta ai ragazzi ospiti dei centri per minori di recarsi a scuola in autonomia, senza l’obbligo di accompagnamento da parte di un educatore o un operatore sociale.

Lo chiede il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino, vicepresidente della commissione regionale sanità, con una lettera inviata ieri al commissario straordinario di Alisa Walter Locatelli. «Per ragioni legate all’emergenza covid, la delibera di Alisa 232/2020 stabilisce che i minori di 14 anni, ospiti delle comunità residenziali sociosanitarie, possano uscire dalle strutture solo con l’accompagnamento di un operatore, che deve garantire l’utilizzo delle misure di protezione – spiega Pastorino – tradotta nella gestione dei centri per minori, ora questa misura obbliga gli educatori ad accompagnare e ad andare a prendere a scuola tutti i minori loro affidati. Un problema non da poco, per strutture in carenza d’organico».

