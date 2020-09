Pendolari, la richiesta ai candidati: “Aumentare i treni e renderli più efficienti e accessibili”

Genova. Lettera ai candidati alle regionali 2020, i pendolari chiedono più treni, copertura oraria più efficace e un ritorno a favorire le linee “lente”, contenendo i costi e rivedendo le responsabilità di chi offre il servizio.

A firmarla le diverse sigle dei comitati di pendolari che da anni combattono per avere un servizio di trasporto pubblico più efficiente e attento alle esigenze delle migliaia di lavoratori che ogni giorno prendono il treno per andare a lavorare e studiare: “In Liguria abbiamo la fortuna di avere i territori innervati di infrastrutture ferroviarie nella parti più popolate – scrivono – e perciò con una buona pianificazione si potrebbe risolvere una grande fetta dei problemi degli spostamenti. Dobbiamo pensare ai treni come una sorta di metropolitana regionale, che sappia connettere i vari territori in maniera rapida e capillare”.

