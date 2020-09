Ponente Forever, giovedì l’interrogatorio di garanzia per otto indagati

Imperia. Compariranno davanti al gip del tribunale di Imperia Massimiliano Botti in videoconferenza domani, giovedì 17 settembre, alle 10, otto indagati nell’indagine Ponente Forever: la maxi operazione contro la ‘ndrangheta nella Riviera dei Fiori che si è conclusa all’alba di martedì scorso, con l’arresto di 13 in provincia di Imperia e 33 in Costa Azzurra da parte dei carabinieri del R.o.s. e del comando provinciale di Imperia, che hanno lavorato insieme ai colleghi della Gendarmerie Nationale di Marsiglia e Parigi.

