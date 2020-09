Ponente Forever: “riunioni di ‘ndrangheta a Borghetto”, tra gli indagati un 25enne di Boissano

Liguria. C’è anche un 25enne residente a Boissano, Jacopo Vargiu, tra gli indagati nell’ambito dell’operazione “Ponente Forever” contro la ‘ndrangheta, che ha visto protagonisti i carabinieri del Ros e del comando provinciale di Imperia, che hanno lavorato insieme ai colleghi della Gendarmerie Nationale di Marsiglia e Parigi.

Per gli indagati italiani, come si legge su Riviera24.it, è scattata l’accusa a vario titolo e in concorso di associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di stupefacenti e armi e favoreggiamento mentre i francesi sono accusati di banda armata, traffico di armi e stupefacenti e rapina. L’operazione ha portato anche a 13 ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettanti soggetti in Italia, 33 arresti in Francia.

... » Leggi tutto