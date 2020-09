Rialto, partono gli interventi su rii e strade danneggiati dall’alluvione

Rialto. Interventi su rii e strade comunali per mettere in sicurezza il territorio. “Una priorità per un comune idrogeologicamente fragile come il nostro. Molti, infatti, sono stati i danni causati dall’alluvione dello scorso autunno, che ancora incidono profondamente sulla nostra viabilità” affermano dall’amministrazione.

Il primo intervento, ultimato in questi giorni, ha riguardato la pulizia di un tratto del rio Mori, a monte della ormai nota cascata delle libellule blu. I lavori, costati 5 mila e 300 euro interamente finanziati da fondi regionali, hanno permesso la pulizia dell’alveo mediante il taglio delle alberature e degli infestanti, nei pressi della diga e del ponte lungo la strada per località Ca’ de Rizzi.

... » Leggi tutto