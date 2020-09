Temperature 8 gradi sopra la media e mare caldo: ma che autunno ci aspetta?

Genova. A pochi giorni dalla fine dell’estate, con il termometro inchiodato su valori molti alti rispetto alle medie di questo periodo dell’anno, la domanda che molti si pongono con la stagione delle piogge alle porte, è la classica per noi liguri: che autunno sarà? Che cosa ci possiamo aspettare dal nostro cielo?

Se guardiamo alla meteorologia la risposta, ovviamente non esiste, nel senso che le previsioni meteo non possono considerarsi affidabili sul medio e lungo periodo: troppe le variabili e troppe le possibili evoluzioni dei fenomeni che possono influenzare una zona molto ridotta da punto di vista meteorologico come la Liguria. Esistono però degli “ingredienti” che possono creare dei presupposti tali da poter in qualche modo preparare il terreno, o meglio, il cielo, ad una serie di fenomeni già in precedenza registrati. Insomma, non sappiamo quanto sarà piovoso l’autunno, ma possiamo mettere insieme i pezzi di un puzzle che si rivelerà un giorno alla volta.

