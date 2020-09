Torneo delle spiagge di Genova, successo dei Bagni Centro Surf

Genova. L’estate volge al termine ma la pallanuoto a Genova non si ferma, anzi è più viva che mai. Grazie al torneo organizzato dalla Us Luca Locatelli Genova in collaborazione con lo stabilimento Lido di Genova nei giorni di sabato 12 e domenica 13 settembre.

L’evento intitolato primo Torneo delle spiagge di Genova ha visto diversi stabilimenti balneari partecipare nel bellissimo campo in mare da 33 metri che da quest’estate fa da cornice unica e restituisce alla pallanuoto ligure la sua vera natura ovvero l’acqua di mare elemento primo di questo sport nato appunto in mare prima che venisse trasferito nelle piscine.

... » Leggi tutto