Tosi (M5S): “Ambiente, questo sconosciuto per il centrodestra”

Genova. “L’ambiente, questo sconosciuto per il centrodestra che ha malgovernato la Liguria negli ultimi cinque anni, è e sarà sempre centrale per il M5S. Dall’ambiente dipendono infatti il presente e il futuro dei nostri figli e delle generazioni a venire. Se l’attuale giunta avesse risolto anche solo alcune delle più urgenti criticità che da tempo affliggono la Liguria, oggi staremmo meglio” dichiara il consigliere uscente e candidato alle regionali 2020 per il Movimento 5 Stelle Fabio Tosi.

“Noi vogliamo finalmente affrontare temi delicati e vitali come la lotta al dissesto idrogeologico; lo stop al consumo di suolo; la reale tutela dei parchi e di nuove aree ambientali protette; la transizione verso rifiuti zero e tariffa puntuale; l’acqua pubblica; tutela degli animali; efficientamento energetico edifici; aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili; riconversione elettrica; investimenti in infrastrutture elettriche (Smart grid locali e banchine portuali elettrificate); e riduzione inquinamento ambientale (obiettivo emissioni zero)”.

