Turismo, Sasso Del Verme (Lega): “Risolvere subito il nodo infrastrutture”

Ponente. “Il turismo passa anche da infrastrutture efficienti e sicure. Una regione come la Liguria – con risorse paesaggistiche, artistiche, enogastronomiche – non può subire l’inefficiente gestione delle autostrade da parte dei concessionari e del Ministero dei Trasporti. Le parole della ministra Paola De Micheli sono inaccettabili, la Liguria non è una regione di serie B e non è sacrificabile”.

Lo dichiara Roberto Sasso Del Verme, sindaco di Laigueglia e candidato con la Lega alle elezioni regionali per il collegio della provincia di Savona.

