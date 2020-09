Albenga primo comune della provincia con cartelli per tutelare i ciclisti

Albenga accoglie la Bicistaffetta dei Comuni Ciclabili realizzata dal Coordinamento delle Associazioni Liguri di FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che, nell’ambito di questa iniziativa, attesta il grado di “ciclabilità” dei comuni italiani, accompagnandoli in un percorso virtuoso verso politiche bike friendly e nello sviluppo di azioni per la mobilità in bicicletta.

Albenga si sta muovendo già da tempo in questa direzione portando avanti diversi progetti per la realizzazione di piste ciclabili e di iniziative in grado di promuovere la mobilità sostenibile.

