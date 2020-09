Bordighera, a tu per tu con il sindaco Ingenito: dall’endorsement a Piana alle scuole, non tralasciando il tema Rivieracqua

Bordighera. A pochi giorni dalla chiamata alle urne per l’elezione del nuovo consiglio regionale, il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito torna ad appoggiare pubblicamente la candidatura di Alessandro Piana, presidente del consiglio regionale uscente e capogruppo della Lega. «Ho conosciuto il presidente Piana in questi anni e ho apprezzato tantissimo la sua capacità di dialogo – dichiara il primo cittadino della Città delle Palme – E’ una persona preparata, conosce il territorio e quelli che sono i progetti che noi abbiamo in itinere a Bordighera».

