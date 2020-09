Genova in corsa per aggiudicarsi una delle “case delle tecnologie”, 7 milioni di euro per potenziare la blue economy

Genova. In Italia ne esiste già una, a Matera, ma anche Genova ce la sta mettendo tutta per accaparrarsi i 25 milioni di euro messi a bando dal Mise a livello nazionale per realizzare – anche qui – una “casa delle tecnologie emergenti”. Questo significa che sarà più semplice portare avanti progetti, in particolare per l’economia del mare, come la creazione di biosensori e droni per il monitoraggio ambientale, boe intelligenti per le operazioni nei terminal, realtà aumentata per portare avanti le manutenzioni su navi e strutture, big data e altro ancora.

Il progetto, che si basa su un partenariato importante, è stato presentato oggi nel salone di rappresentanza del Comune di Genova. “Le case delle tecnologie emergenti” sono infrastrutture immateriali il cui scopo è sostenere il trasferimento tecnologico vero le Pmi con l’utilizzo del blockchain, una sorta di registro digitale, dell’Iot (Internet of things) e dell’intelligenza artificiale. La prima “casa delle tecnologie” è stata avviata lo scorso anno a Materia.

... » Leggi tutto