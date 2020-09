Golden Gala, Luminosa Bogliolo ancora seconda ad una manciata di centesimi da Nadine Visser

Alassio. Prima Nadine Visser, seconda Luminosa Bogliolo. La gara dei 100 ostacoli alla prova della Wanda Diamond League di Roma, il 40° Golden Gala Pietro Mennea, riserva lo stesso ordine di arrivo di due giorni fa a Bellinzona.

Questa volta, però, le due atlete tagliano il traguardo separate da 11 centesimi, anziché 3 come avvenuto in Svizzera. Non per demeriti dell’alassina, che in pratica ottiene lo stesso tempo, un centesimo in più ad essere precisi: 12″83, sesto miglior tempo della carriera. L’olandese fa meglio e chiude in 12″72 (+ 0.1).

