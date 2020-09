Il Comune di Genova aderisce alla settimana europea della mobilità: ecco le iniziative

Genova. Giovedì 17 settembre la Giunta, su proposta dell’assessore ai trasporti, alla mobilità integrata e all’ambiente, ha approvato la delibera con cui il Comune di Genova aderisce all’edizione 2020 della Settimana Europea della Mobilità (“European Mobility Week”).

L’iniziativa, promossa dalla Commissione Europea e in programma quest’anno dal 16 al 22 settembre, invita le città europee a organizzare azioni ed eventi in materia di mobilità sostenibile, mirati in particolare all’informazione e alla crescita della consapevolezza dei cittadini sulle sue tematiche e alla sperimentazione di misure locali tese alla riduzione degli impatti del sistema dei trasporti.

