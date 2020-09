Imperia, visita di Marco Scajola alle popolari: “Qui abbiamo investito per migliorare la vivibilità”

Imperia. Questo pomeriggio Marco Scajola, assessore regionale uscente all’Edilizia, candidato nella lista civica Cambiamo con Toti Presidente, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione alle case popolari del capoluogo. Marco Scajola, accompagnato dall’amministratore unico di Arte Antonio Parolini, ha incontrato le imprese che stanno eseguendo i lavori agli immobili di via Vecchia Piemonte e Via Spontone, un finanziamento di 500 mila euro, volto alla rimozione dell’eternit, alla riqualificazione delle facciate ed all’efficentemento energetico.

