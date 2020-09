“La val Varenna si sta sbriciolando” tra frane e cantieri mai terminati, in attesa delle piogge

Genova. “Il clima della vallata è cambiato e i suoi versanti continuano a sbriciolarsi, pioggia dopo pioggia”. Questo è il grido d’allarme che arriva dalla val Varenna, nell’immediato entroterra di Pegli: una vallata famosa per il suo microclima ma anche per il suo dissesto idrogeologico, e che aspetta con ansia l’imminente nuova stagione delle piogge.

Siamo andati a conoscere tutte le criticità della zona, accompagnati da Pietro Bressan, tra i coordinatori del Comitato Val Varenna e profondo conoscitore di ogni angolo dei questa parte di Genova tanto incantevole quanto fragile: “Io qui ci sono nato, e da anni vedo che è in atto in cambiamento naturale considerevole e inarrestabile, ma che andrebbe gestito in qualche modo, prima che sia troppo tardi”.

