Regionali Liguria, Tosi (M5s): “Priorità per l’occupazione digitale, green economy e turismo”

Genova. “Il futuro del mondo del lavoro passa anche attraverso la formazione delle nuove professioni. Siamo sicuri che ad accrescere le offerte di lavoro saranno i settori del digitale, della green economy e del turismo”. Lo dichiara il consigliere uscente e candidato alle regionali 2020 Fabio Tosi, richiamando i punti programmatici del M5S sui temi del lavoro e della formazione.

“Sappiamo tutti che nei prossimi anni sarà vitale guardare con attenzione ai fondi europei: noi proponiamo di riorganizzare la governance regionale con un servizio di Europrogettazione per aiutare concretamente imprese, comuni e cittadini a ottenere quei finanziamenti, garantendo al contempo la massima trasparenza nella gestione dei fondi. Per ottenere i quali vogliamo al contempo formare un ufficio dedicato ai piccoli Comuni liguri, che non riescono, per limiti di personale e budget, a realizzare progetti vincenti o comunque puntuali per accedere ai bandi”.

