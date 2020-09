Regionali, Salvini si sposta in centro ma anche in largo XII spuntano i contestatori

Genova. Dopo il comizio in piazza Settembrini a Sampierdarena, Matteo Salvini si è spostato in direzione del centro città dove all’interno del locale Moody – bar portafortuna per la chiusura delle campagne elettorale del centrodestra – ci saranno i rappresentanti dei diversi partiti della coalizione.

Con il leader della Lega si sono spostati, però, anche i contestatori. E se fin dal primo pomeriggio anche in via XII Ottobre la strada era stata fatta sgomberare da auto e scooter, presidiata dalle forze dell’ordine, un gruppo di manifestanti è arrivato fino alla piazza davanti al Moody, largo XII Ottobre, dove ha iniziato a urlare slogan e mostrare cartelli contro Salvini e la destra.

... » Leggi tutto