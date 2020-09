Ronchi (Linea Condivisa): “Incontri con le rsa e sindacati del Sumai per lavorare insieme a soluzioni”

Genova. Alessandro Ronchi, candidato alle elezioni regionali per Linea Condivisa, fa il punto su due incontri del 10 e del 14 settembre in presenza delle rsa dei sindacati e del Sumai: “Proposte e soluzioni necessarie per costruire insieme una regione da condividere”.

“Una serie di incontri – dichiara Alessandro Ronchi, per il direttivo di LC – che hanno

permesso di comprendere nel dettagli le problematiche che ricadono quotidianamente sugli utenti

e sui professionisti del settore sanitario e sociosanitario, obbligati ad accettare l’attuale malagestione e dissesto organizzativo della Regione Liguria”.

... » Leggi tutto