Tamponi per studenti, a Voltri il polo per il ponente. Parte la raccolta firme per un centro in Valle Stura

Genova. Iniziata la scuola, in poche ore si sono moltiplicate le richieste alle autorità sanitarie di test tramite tamponi per gli studenti genovesi. Il centro attivato al Gaslini sta lavorando a pieno regime ma “geograficamente” potrebbe non bastare, essendo distante diverse decine di chilometri dai centri abitati delle vallate.

Per questo motivo l’Unione dei comuni della Valle Stura, Orba e Leira si sono attivati fin da subito per ottenere un presidio decentrato che potesse rispondere alle esigenze di tutto il ponente, evitando quindi di obbligare cittadini potenzialmente postivi (chi fa il tampone solitamente presenta i sintomi da Covid) ad attraversare la città.

... » Leggi tutto