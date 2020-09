A tu per tu con Federico Marini, Ivan Zappa e Fabio Castiglia, che fanno parte dello staff che si occupa della preparazione dei portieri dell’Asd Cairese 1919, società la cui prima squadra milita in Eccellenza. Marini è il responsabile tecnico del progetto; ha giocato con Varazze, Loanesi, Carcarese, Cairese. Castiglia, allenatore dei giovani portieri, è un ex estremo difensore del settore giovanile della Carcarese e delle prima squadre di Millesimo e Mallare, quest’anno gioca nel Dego in Seconda Categoria. Zappa, allenatore dei portieri, ha giocato con Savona, Novese, Modica, Messina, Crotone, Levante C, Cuneo, Cairese di recente è stato presidente del Mallare.

