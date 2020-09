Arriva a Savona “Wings of the ocean”: l’associazione francese che ripulisce i mari dalla plastica

Savona/Albissola. Un futuro verde. E’ questa la speranza che muove i “Wings of the ocean“, giovani volontari che hanno deciso di dare una mano alla comunità europea (e al savonese), girando il Mediterraneo per ripulirlo dalla plastica a bordo de “Le Kraken”, un’imbarcazione a vela dotata di motore, che permette di navigare ripulendo il mare dai rifiuti.

Sabato 19 settembre i giovani si recheranno sulla spiaggia del Garbasso, tra Savona e Albissola: si incontreranno al Mondo Marine alle ore 14 e daranno inizio alle opere di pulizia, che termineranno alle ore 18.

