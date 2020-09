Casarza Ligure, incendio parte da un container di rifiuti e si propaga al bosco

Casarza Ligure. In queste ore si è sviluppato un incendio boschivo nella zona di via De Gasperi, a Casarza Ligure, in prossimità del tracciato della A12. Al momento l’incendio, che è partito alle spalle di un capannone, da un container con all’interno dei rifiuti, riguarda una zona boschiva e non interessa abitazioni.

Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari e di Genova che stanno intervenendo nella zona, ai piedi del passo del Bracco. E’ stato richiesto anche l’intervento del direttore operazioni di spegnimento (DOS) per coordinare l’intervento dei mezzi aerei (elicottero).

