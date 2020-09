Coronavirus, Toti: «In Liguria record di tamponi, i contagi crescono proporzionalmente»

Genova. «Cari amici, alta la guardia ma niente panico. Fin dall’inizio dell’emergenza ho voluto con voi essere trasparente e chiaro e continuerò a farlo con lucidità. In un quadro in cui il contagio sta crescendo in tutte le regioni italiane, in Liguria cresce proporzionalmente. Con 158 nuovi casi positivi, la nostra regione si colloca sesta rispetto alle altre in Italia, dopo Lombardia 224, Campania 208, Lazio 193, Sicilia 179 e Veneto 176. Oggi inoltre siamo al record di tamponi, quasi 4mila, e questo significa che i nostri uffici di prevenzione stanno tracciando sempre di più e con maggiore efficacia per controllare la diffusione del virus. Non abbiamo nessun decesso e questo ci dà qualche rassicurazione sul fatto che i protocolli di cura dei nostri ospedali hanno sempre maggiore efficacia. Ospedali dove la situazione è più che tranquilla.

