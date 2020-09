Coronavirus, Toti: “Oggi in Liguria record di tamponi, i nuovi contagi sono in proporzione”

Genova. “In un quadro in cui il contagio sta crescendo in tutte le regioni italiane, in Liguria cresce proporzionalmente. Siamo al record di tamponi e questo è il dato più positivo della giornata perché significa che i nostri uffici di prevenzione stanno tracciando sempre di più e con maggiore efficacia”.

Così il presidente della Liguria Giovanni Toti ha commentato gli ultimi dati sull’emergenza coronavirus che oggi segnano 158 nuovi contagi, un’esplosione di casi che però, secondo la Regione, è da imputare principalmente alla crescita dei test mirati che in percentuale rilevano una più alta percentuale di positività, proprio perché eseguiti a partire da casi noti.

