Esposto di Casella (Sansa Presidente) in Prefettura: “Nuovi autovelox in A10 pericolosi”

Liguria. Finisce sul tavolo del prefetto l’installazione dei nuovi autovelox in autostrada. Ad inizio luglio, IVG.it aveva anticipato la notizia del posizionamento delle nuove postazioni, con relativa mappa (leggi qui), e poi il numero definitivo delle stesse. E, a pochi giorni dalla loro attivazione, ci eravamo “messi in macchina” per verificarne il posizionamento (leggi qui).

E oggi, nell’ultimo giorno utile per la campagna elettorale sul tema è intervenuto Jan Casella (Lista Sansa Presidente). E non solo a parole, ma con i fatti. Ha presentato un esposto, consegnato questa mattina alla Prefettura di Savona, per “denunciare i rischi creati dai diciotto nuovi autovelox posizionati sul tratto autostradale Savona-Ventimiglia in entrambe le direzioni”.

... » Leggi tutto